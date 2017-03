19- Jähriger tötet Bub und stellt Video ins Darknet

In Deutschland hat sich eine schier unfassbare Tat ereignet: In der nordrhein- westfälischen Stadt Herne ist am Montagabend ein neunjähriger Bub umgebracht worden. Und als ob das nicht schon grausam genug wäre, hat der Verdächtige, ein 19- jähriger Kampfsportler, der sich auf der Flucht befindet, laut Polizei ein Video des Mordes ins Internet gestellt!