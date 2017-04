19- Jähriger stürzt mit Auto in Salzach

Mit seinem Auto ist ein 19- jähriger Deutscher ist in der Nacht auf Sonntag im Salzburger Pinzgau in die Salzach gestürzt. Er war mit dem Fahrzeug von der Straße abgekommen und fünf Meter über eine Böschung in den Fluss geschlittert. Der junge Lenker konnte sich noch selbst aus dem Pkw befreien, bevor dieser durch die Strömung in die Mitte der Salzach gezogen wurde. Damit löste der 19- Jährige jedoch eine große Suchaktion nach ihm aus.