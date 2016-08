19- Jährige schnüffelte Feuerzeuggas - Reanimation

Das "Schnüffeln" von Butangas hat für eine 19- Jährige am Montagnachmittag in der Steiermark beinahe tödlich geendet. Die junge Frau sackte bewusstlos zusammen, musste von der Rettung reanimiert werden. In lebensbedrohlichem Zustand wurde sie danach ins Krankenhaus eingeliefert.