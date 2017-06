1860 München bangt nach Abstieg um die Lizenz

Foto: GEPA

Für diese Summe muss Geldgeber Hasan Ismaik sorgen. Dieser knüpft ein weiteres Engagement aber an Bedingungen, die der Verein "aus rechtlichen und organisatorischen Gründen in der gewünschten Form nicht erfüllen kann", wie 1860 am Donnerstag deutlich kundtat. Die Zeichen stehen auf Insolvenz.

2011 hatte der unberechenbare Milliardär aus Abu Dhabi die "Löwen" noch gerettet. Jetzt liegt die Zukunft wieder in seinen Händen. Doch inzwischen wirkt Ismaik mehr wie ein Erpresser als ein Heiland. Sollte sich Ismaik weigern, dann steht 1860 vor einer Versetzung in die 4. Liga und damit in den Amateurbereich.

