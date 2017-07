180 Millionen ! Mbappe steht vor Wechsel zu Real

Nach dem Abgang von Alvaro Morata (für 80 Millionen zu Chelsea ) sucht Real nach einem Ersatz. Diesen sollen die Madrilenen mit Mbappe nun gefunden haben. Für den jungen Franzosen würde der Champions- League- Sieger auch tief in die Tasche greifen. Das Madrider Sportblatt "Marca" spricht von einer Rekordablöse von 180 Millionen.

Foto: GEPA

Mbappe gilt als eines der größten Talente im Fußball- Geschäft. In der vergangenen Saison erzielte er für Monaco in 44 Spielen 26 Treffer und bereitete 14 vor. Zudem erreichte er mit seinem Klub sensationell das Halbfinale in der europäischen Königsklasse. Mit seinen 18 Jahren kann er auch bereits auf vier Länderspiele zurückblicken.