18- Jährige rast mit Auto in Wiener U- Bahn- Station

Schwerer Verkehrsunfall in der Nacht auf Sonntag am Wiener Schottentor: Eine stark betrunkene 18- Jährige ohne Führerschein raste mit dem Auto in die Glaskuppel beim Abgang zur U- Bahn- Station und löste damit einen Großeinsatz der Rettungskräfte und Polizei aus. Die Bilanz: zwei Schwer- sowie zwei Leichtverletzte.