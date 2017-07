17- Jähriger geriet auf Bahnhof in Stromkreis - tot

Es war eine halbe Stunde nach Mitternacht, als der Jugendliche, der in Bruck an der Leitha in Niederösterreich wohnte, mit seinem älteren Bruder und zwei Schulkollegen von Schwechat kommend über den Bahnhof streifte. Und dann vor den Augen seiner Begleiter auf die fatale Idee kam, einen der Kesselwaggons zu erklettern.

Die aufgestellten Warnschilder mit der Aufschrift "Hochspannung, Lebensgefahr!" ignorierte der 17- Jährige offenbar bewusst. Kaum war er auf dem Dach des Waggons, gab es einen heftigen Knall - der Bursche war durch den sogenannten Spannungsüberschlag (also ohne Berührung der Oberleitung) in den Stromkreis geraten.

Bruder leistete vergebens Erste Hilfe

Der Luxemburger wurde auf die Schienen geschleudert und brannte am ganzen Körper. Obwohl ihm der eigene Bruder das in Flammen stehende T- Shirt vom Leib riss und mit Reanimationsmaßnahmen begann, kam trotz Notarzt für das Opfer jede Hilfe zu spät.

Mark Perry, Harold Pearson und Imre Antal, Kronen Zeitung