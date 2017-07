17- Jähriger bei Rettungsversuch in See ertrunken

Drama in Salzburg: Beim Versuch mit Freunden einen in Not geratenen Burschen aus dem Wolfgangsee zu retten, ist ein 17 Jahre alter Asylwerber am Freitagnachmittag in St. Gilgen ertrunken. Jener Jugendliche, dem der Rettungsversuch gegolten hatte, wurde bewusstlos ans Ufer gebracht und ins Krankenhaus eingeliefert.