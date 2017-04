17- Jähriger bei mysteriösem Verkehrsunfall getötet

Ein dramatisches Ende hat ein mysteriöser Vorfall am Freitag in den frühen Morgenstunden im oberösterreichischen Tumeltsham genommen: Zwei Burschen im Alter von 16 und 17 Jahren gerieten mit dem Lenker eines Kleintransporters in Streit. Der ältere der beiden Oberösterreicher hielt sich dabei an der Tür des Lkw fest, als der Lenker plötzlich aufs Gas stieg. Der 17- Jährige wurde mitgeschleift und erlitt dabei schwerste Kopfverletzungen - für ihn kam jede Hilfe zu spät. Der Fahrer ergriff die Flucht, konnte aber bereits ausgeforscht werden.