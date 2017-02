17- Jähriger auf Straße von Alkolenker gerammt: Tot

Tragischer Unfall in der Nacht auf Samstag in Oberösterreich: Ein 17- Jähriger, der gegen 2.30 Uhr morgens alleine unterwegs war, um beim "Pokémon Go"- Spielen Monster zu fangen, wurde in der Gemeinde Riedau vom Wagen eines Betrunkenen erfasst und tödlich verletzt. Der 25 Jahre alte Unfalllenker beging Fahrerflucht, konnte aber einige Stunden später - immer noch schwer alkoholisiert - von der Polizei ausgeforscht werden. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.