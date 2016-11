17- jähriger Afrikaner verklagt die FIFA

Ein 17- jähriger afrikanischer Fußballer klagt vor dem Handelsgericht in Zürich den Weltverband (FIFA) wegen des Transferreglements an, das ein internationales Transferverbot minderjähriger Spieler vorsieht. Der Junioren- Nationalspieler seiner Heimat darf nicht zu einem Profiklub in der EU oder in der Schweiz wechseln.