163 neue Arten in der Mekong- Region entdeckt

Eine Schlange, die mit ihrem regenbogenfarbenen Kopf an David Bowies "Ziggy Stardust" erinnert, eine Echse, die als kleiner Drache durchgeht und ein Molch, dessen Optik sofort die Klingonen aus "Star Trek" in Erinnerung ruft, gehören zu insgesamt 163 neuen Arten, die in der Mekong- Region in Südostasien entdeckt worden sind.