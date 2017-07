1,6 Promille: Betrunkener lenkt voll besetzten Bus

Mit 1,6 Promille Alkohol im Blut hat ein 54- Jähriger am Samstag in Gosau im oberösterreichischen Bezirk Gmunden einen voll besetzten Reisebus gelenkt. Der Mann flog auf, als er eine Parkgebühr nicht bezahlen wollte, gab stattdessen vor, dass in das Gefährt eingebrochen worden sei - und fuhr, um Anzeige zu erstatten, sogar noch selbst mit dem Bus zur Polizei.