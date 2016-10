16- Jährige von Duo getreten und ausgeraubt

Der Überfall hat sich bereits in der Vorwoche - am Mittwoch, dem 5. Oktober - gegen 8.15 Uhr im Bereich der Haltestelle Griesfeldstraße der Wiener Lokalbahnen ereignet. Die Räuber forderten ihr Opfer laut Polizei "in einer sehr aggressiven Weise in gebrochenem Deutsch" auf, Bargeld herauszugeben. Das Mädchen kam dem aufgrund der Drohungen nach und musste dann auch Lebensmittel, die es in der Tasche hatte, herausrücken.

Als sich die 16- Jährige aber weigerte, ihr Mobiltelefon herzugeben, versuchte einer der jungen Männer, ihr das Handy mit Gewalt zu entreißen. In Reaktion auf ihre Schreie folgte der tätliche Angriff. Anschließend liefen die Räuber in Richtung B11 davon.

Täterbeschreibung

Die Täter waren 18 bis 20 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und hatten kurz rasierte Haare. Einer trug dunkle, komplett zerrissene Jeans, der andere, von dem ein Phantombild angefertigt wurde, ein rotes T- Shirt mit großer weißer Aufschrift. Er hatte der Beschreibung nach einen dunklen Teint und auffällige Tätowierungen am Arm.

Sachdienliche Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, werden an die Polizeiinspektion Wiener Neudorf unter der Telefonnummer 059/133- 3344 erbeten.