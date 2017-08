16- Jährige bei Frontalkollision in Tirol getötet

Ein Todesopfer und sechs teils schwer Verletzte hat eine Frontalkollision am Dienstagabend bei Zirl in Tirol gefordert. Ein 19- Jähriger hatte auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto verloren, geriet in den Gegenverkehr und krachte frontal in den Pkw eines 52 Jahre alten Deutschen. Die Beifahrerin des jungen Burschen erlitt so schwere Verletzungen, dass die 16- Jährige noch in der Nacht im Spital verstarb.