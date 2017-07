15 Jahre ManUnited? Mourinho hat Großes vor

Mourinho, der schon Ligatitel in Portugal, Spanien, Italien und England gefeiert hatte, war bisher noch nie länger als drei Saisonen bei einem Klub tätig. Eine langfristige Stabilität könnte viele Vorteile für den Verein bringen, meinte der 54- Jährige. "Dieser Klub war für viele Jahre Sir Alex", erinnerte Mourinho an Ferguson, der Manchester United 26 Jahre trainierte. "Nach Moyes und Van Gaal starte ich jetzt in mein zweites Jahr. Hoffentlich kann ich bleiben und für die Stabilität sorgen, die der Klub möchte", fügte er hinzu.

Foto: GEPA

Außerdem will Mourinho nach dem Kauf von Stürmerstar Romelu Lukaku noch einmal am Transfermarkt aktiv werden. "Wir haben über vier Verstärkungen nachgedacht, aber es ist sehr schwer", meinte der Portugiese. Laut britischen Medienberichten sind Flügelspieler Ivan Perisic von Inter Mailand, Chelsea- Mitttelfeldspieler Nemanja Matic und Eric Dier von Tottenham im Gespräch. Mourinho hoffe, dass mindestens eines seiner Transferziele nach Old Trafford wechseln wird.