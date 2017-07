15- Jähriger ging unter: Bursche als Lebensretter

"Zwei schreiende Frauen haben mich auf das Unglück aufmerksam gemacht", berichtet Bademeister Wolfgang Ankrisch. Der 59- Jährige sprang sofort ins Wasser und sah, wie ein offenbar total erschöpfter Bub nach Luft rang. Der 14- Jährige wollte seinem untergetauchten Freund, der ein sehr schlechter Schwimmer ist, helfen, schaffte es aber nicht.

"Dieser Bursche ist für mich ein Held"

In diesem Moment kamen ein Grazer und sein 16- jähriger Sohn zu Hilfe. Während der Bademeister den 14- Jährigen zum Beckenrand brachte, tauchte der Jugendliche zwei Meter in die Tiefe und zog den bewusstlos am Boden treibenden Mazedonier an die Oberfläche. "Dieser Bursche ist für mich ein Held", sagt eine erhebende Polizeibeamtin.

"Der Puls war sehr schwach"

Vater und Sohn sowie ein weiterer Badegast brachten den 15- Jährigen zum Beckenrand. Wolfgang Ankrisch: "Der Bursche röchelte, der Puls war sehr schwach. Er ist dann bald wieder zu sich gekommen." Der junge Mazedonier wurde aus Sicherheitsgründen ins Krankenhaus gebracht, dürfte das Unglück aber unbeschadet überstanden haben.

