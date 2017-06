142 Terrorangriffe in Europa allein im Vorjahr

Der aktuelle "EU- Terrorismus- Report" von Europol offenbart das ganze Ausmaß des Schreckens, den terroristische Anschläge im Vorjahr in Europa verbreitet haben. 2016 waren in der EU insgesamt 142 Todesopfer und 379 Verletzte durch Anschläge zu beklagen. Dschihadistische Attentate gingen zwar in absoluten Zahlen zurück, waren aber für den Großteil der Toten verantwortlich. Insgesamt wurden "142 gescheiterte, vereitelte und durchgeführte Terrorattacken" aus acht EU- Mitgliedstaaten gemeldet.