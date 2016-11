14- Tonnen- Kipper stürzt in Enns: Lenker ertrunken

In Oberösterreich ist am Dienstagnachmittag ein Baufahrzeug in den Ennskanal gestürzt. Der Lenker kam dabei ums Leben. Seine Leiche wurde am frühen Abend von Tauchern geborgen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen rund 14 Tonnen schweren Kipplader. Die Unglücksursache ist noch unklar.