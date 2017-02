14- Jähriger verletzt drei Burschen mit Messer

Es hätte eigentlich ein verbaler Meinungsaustausch werden sollen, doch offenbar dürften die beiden Parteien schon vorab mit weitreichenderen Folgen gerechnet haben. Immerhin tauchten die beiden Burschen in Begleitung mehrerer Freunde am vereinbarten Treffpunkt in der Rüdengasse auf. Zunächst flogen auch tatsächlich nur verbal gehörig die Fetzen, doch schon bald eskalierte die Situation völlig, die Jugendlichen gingen mit Faustschlägen und Tritten aufeinander los.

18- Jähriger erlitt Lungenstich

Im Zuge der Rauferei zückte dann allerdings ein erst 14 Jahre alter Bursche plötzlich ein Messer und stürzte sich auf seine Kontrahenten. Einem 18- Jährigen fügte der Bub dabei einen Lungenstich sowie Stichwunden am Oberschenkel sowie am Gesäß zu, auch ein 17 Jahre alter Jugendlicher sowie ein 19- Jähriger erlitten Stichverletzungen. Sie mussten allesamt ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Der 14- Jährige flüchtete nach dem Angriff vom Tatort, Ermittler des Landeskriminalamts konnten den jungen Verdächtigen allerdings rasch ausforschen und ihn in der Wohnung seiner Eltern im Bezirk Favoriten festgenehmen. Der Bub sitzt derzeit in U- Haft. Die übrigen Beteiligten erhielten Anzeigen.