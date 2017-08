14- Jähriger landet nach Unfall in offenem Cabrio

Dramatische Szenen haben sich am Mittwochnachmittag im Zuge eines Auffahrunfalls in Gratkorn im Bezirk Graz- Umgebung abgespielt. Ein 15- jähriger Mopedfahrer war mit seinem 14 Jahre alten Sozius auf der Bruckerstraße unterwegs, als das vor ihnen fahrende Cabrio plötzlich vor einem Schutzweg anhielt. Der Mopedlenker konnte nicht mehr anhalten und krachte in das Auto, sein Sozius wurde über den Kopf des Burschen hinweg in den Fahrgastraum des offenen Cabrios katapultiert.