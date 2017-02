14- jähriger Autodieb von Wiener Polizei gestoppt

Ihr geschulter Blick hat sie nicht getäuscht: Polizisten entdeckten am frühen Dienstagmorgen am Währinger Gürtel einen Minderjährigen, der am Steuer eines Autos saß und stadtauswärts fahren wollte. Sofort nahmen die Beamten die Verfolgung auf und konnten den Pkw wenig später stoppen. Nach und nach kristallisierte sich dann heraus, dass der Bub, der sich als 14 Jahre alt herausstellte, so einiges auf dem Kerbholz hat.