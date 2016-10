1,35 Milliarden! Nike überschüttet Barca mit Geld

"Wir haben uns vom ersten Tag an verstanden", hatte Arroyo vor der Mitgliederversammlung des Vereins am Samstag in einem Interview zum neuen Mega- Vertrag gesagt. "Wir arbeiten mit der Nummer Eins zusammen. Dies ist der beste Vertrag in der Welt des Sports."

Die Pläne waren bereits im Mai bekannt geworden, jedoch war das Volumen des Vertrages nicht offiziell genannt worden. Nike ist seit 1998 der Ausrüster des Clubs der Stars Lionel Messi und Neymar.