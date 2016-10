131 Tote bei Alpinunfällen auf Österreichs Bergen

Auf Österreichs Bergen sind in der Sommersaison 131 Menschen bei Alpinunfällen ums Leben gekommen, um sechs weniger als im Vorjahr. Dieser Rückgang sei einerseits auf Präventionsmaßnahmen, andererseits aber auch "auf den verregneten Sommerbeginn zurückzuführen", erklärte Karl Gabl, Präsident des Kuratoriums für Alpine Sicherheit, am Donnerstag in Innsbruck.