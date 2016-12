13 Verletzte bei Brand in Salzburger Pflegeheim

Feuerwehr- Großeinsatz in einem Salzburger Pflegeheim: Im Zentrum für Menschen mit erhöhtem Pflege- und Betreuungsbedarf am Gelände der Christian- Doppler- Klinik in der Stadt Salzburg ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Ein Brandmelder schlug Alarm. 13 Menschen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in umliegende Spitäler gebracht werden.