1,3 Mio. Euro: ÖBB- Sicherheitspaket auf Schiene

Fühlen Sie sich in Zügen oder Bahnhöfen noch sicher? Diese Frage stellten die ÖBB im Dezember des Vorjahres ihren Kunden. Rund 80 Prozent antworteten mit Ja. Aber: Das Sicherheitsgefühl nimmt in der Nacht rasant ab. Daher werden bis 2018 rund 1,3 Millionen Euro in die Sicherheit investiert.