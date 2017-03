13 Millionen Niederländer wählen neues Parlament

Es zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. Die Beteiligung werde weit höher als 2012 liegen, prognostizierte das Meinungsforschungsinstitut Ipsos am Mittwochnachmittag. Damals lag die Beteiligung bei 74 Prozent, diesmal wird mit rund 80 Prozent gerechnet. Die Rekord- Wahlbeteiligung von 88 Prozent bei den Wahlen 1977 dürfte nicht erreicht werden.

Sowohl die Volkspartei für Freiheit und Demokratie (VVD) als auch die Partei für Freiheit (PVV) könnten vom Streit mit der Türkei profitieren - aber auch die Migrantenpartei DENK. Die bisher mitregierende sozialdemokratische PvdA hingegen muss mit großen Verlusten rechnen. Eine Regierungsbeteiligung Wilders scheint jedoch unwahrscheinlich, denn Rutte schloss eine Zusammenarbeit mit Wilders bereits kategorisch aus. Experten rechnen mit monatelangen Koalitionsverhandlungen und bis zu fünf Parteien in der Regierung.

Mark Rutte gibt seine Stimme ab. Foto: AP

Wilders verliert in Umfragen

Einen Tag vor der mit Spannung erwarteten Wahl hat die PVV von Wilders in den Umfragen erneut stark verloren. Nach den Analysen von vier Instituten wird sie sicher nicht die stärkste Partei werden, nach den am Dienstagabend veröffentlichten letzten Umfragen könnte sie auf nur noch rund 13 Prozent kommen. Die rechtsliberale Regierungspartei VVD konnte ihren Vorsprung in den Umfragen deutlich ausbauen und liegt nun bei bis zu 20 Prozent. Damit würde die VVD zwischen 24 und 28 Sitze im 150 Mandate zählenden Parlament erlangen - allerdings deutlich weniger als die 40 aktuellen Sitze.

Geert Wilders im Wahllokal Foto: AFP

Wahlkampf geprägt vom Zerwürfnis mit Ankara

Der Wahlkampf war geprägt vom tiefen Zerwürfnis zwischen Den Haag und Ankara. Türkische Minister wurden an Wahlkampfauftritten im Land gehindert und Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan überzog die Niederländer mit diversen Vorwürfen. Am Mittwoch warf er dem Land ungeachtet historischer Tatsachen vor, sie hätten 1995 im bosnischen Srebrenica "mehr als 8000 bosnische Muslime massakriert".

Geert Wilders (Hintergrund) und Mark Rutte Foto: AFP/Yves Herman

Zugleich bemühte er neuerlich einen Nazi- Vergleich. "Der Geist des Faschismus geht um in den Straßen Europas", sagte er. Noch am Wahltag forderte Erdogan seine in den Niederlanden wahlberechtigten Landsleute auf, weder für die Regierung noch für "Rassisten" zu stimmen. In einem Amsterdamer Wahllokal wurden nach Informationen der Zeitung "Het Parool" übrigens Flaggen und Flugblätter des staatlichen türkischen Amts für Religionsangelegenheiten gefunden.

Proteste von Türken gegen die Niederlande Foto: The Associated Press

EU- Spitzenpolitiker stellten sich hingegen demonstrativ hinter die Niederlande. "Wir alle sind solidarisch mit den Niederlanden", sagte EU- Ratspräsident Donald Tusk im Europaparlament in Straßburg.

Richtungsweisende Wahlen in drei EU- Gründungsstaaten

Die Abstimmung in den Niederlanden ist der Auftakt zu insgesamt drei Wahlen in EU- Gründungsstaaten in diesem Jahr, die vor allem von einem Erstarken populistischer und nationalistischer Parteien gekennzeichnet werden könnten. Rutte bezeichnete die Wahl in seinem Land als Viertelfinale im Kampf gegen den "verkehrten Populismus". Das Halbfinale werde im Mai in Frankreich bei der Präsidentschaftswahl ausgetragen, das Finale im Herbst bei der Bundestagswahl in Deutschland.