13 Legia- Fans nach Randalen in Madrid festgenommen

Den polnischen Ultras werden Störung der öffentlichen Ordnung, Zerstörungen, Ungehorsam und Widerstand gegen die Staatsgewalt sowie in Teilen auch Raub vorgeworfen. Die meisten von ihnen seien am Dienstagabend kurz vor und während der Fußballbegegnung im Santiago Bernabeu sowie in der unmittelbaren Umgebung des Real- Stadions dingfest gemacht worden, hieß es.

Anhänger von Legia hatten schon vor dem Champions- League- Heimspiel gegen Borussia Dortmund (0:6) am 14. September für viel Ärger gesorgt. Sie hatten beleidigende Gesänge angestimmt, Pyrotechnik abgebrannt und versucht, den Dortmunder Fan- Block zu stürmen. Die Europäische Fußball- Union UEFA warf Legia obendrein rassistisches Verhalten und unzureichende Organisation vor. Zur Strafe muss der polnische Meister das nächste Königsklassen- Heimspiel am 2. November gegen Real in Warschau vor leeren Tribünen bestreiten.