13- Jähriger wurde in Waldbad zum Lebensretter

Ein 13- Jähriger ist am Mittwochnachmittag in Vorarlberg zum Lebensretter geworden. Der Bub entdeckte im Kinderbecken des Waldbades in Gisingen ein Kind, das reglos im Wasser trieb. Der Bursch zögerte keine Sekunde, eilte zum Becken und zog den Siebenjährigen an Land.