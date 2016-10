12.800 türkische Polizisten vom Dienst suspendiert

Insgesamt gibt es in der Polizei ungefähr eine Viertelmillion Polizisten. Seit dem Putschversuch Mitte Juli waren zuvor bereits rund 100.000 Staatsbedienstete in Militär, Verwaltung, Polizei und Justiz entlassen oder suspendiert worden. Etwa 32.000 Menschen wurden inhaftiert.

Ausnahmezustand um drei Monate verlängert

Am Montag hatte die Regierung in Ankara beschlossen, den seit Mitte Juli Ausnahmezustand im Land um weitere 90 Tage zu verlängern. Vom 19. Oktober an gelte der Ausnahmezustand in der Türkei für weitere 90 Tage, teilte der stellvertretende Regierungschef Numan Kurtulmus nach einer Kabinettssitzung mit.

Seit dem Putschversuch am 15. Juli geht die türkische Führung unter Staatschef Recep Tayyip Erdogan mit großer Härte gegen Regierungsgegner vor. Zehntausende Angestellte des öffentlichen Dienstes wurden beurlaubt oder entlassen, weitere Zehntausende Verdächtige wurden inhaftiert.

Die Razzien richten sich vor allem gegen vermeintliche oder tatsächliche Anhänger des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen, den Erdogan beschuldigt, Drahtzieher des Umsturzversuches gewesen zu sein.