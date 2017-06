12000 Kamele und Schafe müssen zurück nach Katar

Die Krise zwischen dem Golfemirat Katar und seinen Nachbarstaaten hat auch Konsequenzen für Bauern und ihre Herden: Katarische Farmer, die sich mit ihren 7000 Kamelen und 5000 Schafen in Saudi- Arabien befanden, seien über die Grenze zurückgezwungen worden, wo Wasser und Futter für die Tiere bereitgestellt worden sei, berichtete die katarische Zeitung "The Peninsula" am Dienstag.