12 Schüsse auf Serben: Amokfahrt in Wien- Ottakring

Der 27- Jährige war von der Staatsanwaltschaft Wien wegen des Verdachts der versuchten Nötigung, des schweren Betrugs, der Körperverletzung, der Sachbeschädigung sowie wegen Diebstahls zur Festnahme ausgeschrieben. Außerdem gab es gegen ihn mehrere Vorführungsbefehle wegen nicht bezahlter Verwaltungsstrafen. Laut Polizeisprecher Harald Sörös bekamen Beamte der Polizeiinspektion Wattgasse gegen 10 Uhr einen Tipp, dass sich der Gesuchte im Arbeitsmarktservice Huttengasse aufhalte.

Der Verdächtige sah die Polizisten auf sich zukommen, als er gerade das AMS verlassen wollte, drehte sich um und flüchtete durch den Hinterausgang. Sein Ziel war zunächst eine Parkgarage in der Nähe, wo er seinen Wagen abgestellt hatte. Verfolgt von den Uniformierten, sprang er in den Wagen und versperrte ihn, damit die Beamten ihn nicht aus dem Auto zerren konnten.

Foto: Martin A. Jöchl

Gezielte Schüsse auf das Fahrzeug

Rasant schob der Verdächtige zurück, um aus der Parklücke zu kommen. Ein Polizist konnte sich nur durch einen Hechtsprung retten, blieb aber unverletzt. Ein weiterer gab daraufhin zwölf gezielte Schüsse auf das Fahrzeug ab, der 27- Jährige brauste dennoch davon.

Foto: Martin A. Jöchl

Weit kam er nicht. Bei der Ausfahrt aus der Garage krachte sein Wagen in den Pkw eines Verkehrsteilnehmers. Dieser wurde dabei verletzt, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand Totalschaden, die Airbags hatten ebenfalls ausgelöst.

Foto: Martin A. Jöchl

Der 27- Jährige ließ sich aber immer noch nicht aufhalten und flüchtete zu Fuß weiter. In der Huttengasse wollte er schließlich über den zwei Meter hohen Zaun klettern, war aber nicht schnell genug. Die Polizisten ergriffen ihn an der Kleidung und zerrten ihn zu Boden.

Kokain und Marihuana im Auto entdeckt

Er leistete massiven Widerstand, doch die Polizisten konnten ihn schließlich überwältigen. Einer der Beamten wurde dabei verletzt. Im Wagen des 27- Jährigen fanden die Polizisten in kleinen Mengen Kokain und Marihuana.