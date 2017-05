10.000 Sexpartner: Diese Frau weiß, was Mann will

Zwölf Jahre lang arbeitete die laut eigenen Aussagen gläubige Christin, die im Alter von 18 Jahren Opfer einer Gruppenvergewaltigung geworden war, im Sex- Business: Zunächst als Stripperin, später als Prostituierte und Escort- Dame. Dabei traf sie auf viele unterschiedliche Sexpartner, denen im Bett aber allen zusammen eines am wichtigsten war - ihre Männlichkeit.

So würden viele der Männer, die Montenegro als Escort- Dame buchten, in ihren Beziehung das Gefühl der Entmannung erlebt haben. "Sie wissen nicht mehr, was es heißt, ein Mann zu sein", so die 39- Jährige gegenüber der "Daily Mail".

"Männer wollen so viel mehr als nur Sex"

Viele ihrer Kunden wollten daher mit der Australierin nur reden, einige genossen das Gefühl, dass die 39- Jährige ihnen als Frau "gehöre". "Die Männer wollen so viel mehr als nur Sex. Dahinter steckt immer eine psychologische Motivation, es ist nicht nur ein physiologischer Akt."

Diese und weitere "Weisheiten", die Montenegro während ihrer Laufbahn im Sexgewerbe sammelte, veröffentlichte die Australierin in einem Buch - und hofft so, Frauen wertvolle Tipps geben zu können.