10.000 Festivalbesucher trotzten Schlechtwetter

Überdimensionale Hirne, leuchtende Pyramiden und viel Spaß: Die deutsche Electroband Deichkind hat den dritten "Rock in Vienna"- Tag zur kunterbunten Party gemacht. Trotz wechselhaftem Wetter am Sonntag ließen sich das knapp 10.000 Besucher nicht entgehen, teilte der Veranstalter mit. Insgesamt verlaufe weiterhin alles ruhig. Am heutigen Montag biegt der Konzertreigen in die Zielgerade ein.