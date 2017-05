10.000  "Kopfgeld" auf Rammbock- Bande ausgelobt

Mit einem Auto haben Unbekannte am Donnerstag das Juweliergeschäft Hübner am Wiener Graben gerammt. Vermutlich dieselben Täter hatten kurz zuvor ein Handy- Geschäft an der Tuchlauben ausgeraubt. Schaden: mehr als 30.000 Euro. Den Eigentümern des betroffenen Elektronikshops reicht es: Sie setzten jetzt 10.000 Euro für Hinweise zur Ergreifung der Täter aus.