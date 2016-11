1000 km lang: Gewaltiges Tal auf Merkur entdeckt

Gefunden hat ein Forscherteam um Thomas Watters von der Smithonian Institution in Washington das bis dato übersehenen, bis zu 470 Kilometer breite Tal in Stereo- Bildern, die "MESSENGER" (MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry and Ranging) zwischen 2011 und 2015 zur Erde gefunkt hat.

Die MESSENGER-Sonde auf ihrem Orbit um Merkur Foto: NASA/JHU Applied Physics Lab

"Anders als der Ostafrikanische Grabenbruch ist das große Merkur- Tal nicht eine Folge der Plattentektonik sondern Resultat des Schrumpfungsprozesses des Planeten", wird Watters auf der Website der US- Raumfahrtbehörde NASA zitiert. Als Merkur vor rund drei Millionen Jahren abzukühlen begann, habe sich die Kruste des Planeten zusammengezogen und aufgefaltet, so der Wissenschaftler. Zwischen den Falten sei schließlich der Untergrund eingesackt und habe eine Senke gebildet - ähnlich wie jene Dellen, sie sich beim Trocknen von Weintrauben auf den Rosinen bilden.

Raumsonde kreiste vier Jahre um Merkur

"MESSENGER" hatte seine Reise zum Merkur am 3. August 2004, von Cape Canaveral in Florida aus angetreten. Auf ihrer Reise umkreiste die Sonde 15- mal die Sonne, flog einmal an der Erde vorbei, zweimal an der Venus und dreimal am Merkur, bevor sie im März 2011 schließlich in eine Umlaufbahn um diesen einschwenkte.

Der Start von "Messenger" am 3. August 2004 in Cape Canaveral Foto: EPA/Bruce Weaver/picturedesk.com (Archiv)

Mehr als vier Jahre lang funkte die "MESSENGER" Unmengen an Fotos und Daten zur Erde. Ende April 2015 wurde das drei Meter große Raumfahrzeug nach Ende seiner Mission kontrolliert zum Absturz gebracht und zerschellte mit einer Geschwindigkeit von 14.000 Kilometern pro Stunde auf der Oberfläche des Merkur.