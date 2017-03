100- Kilo- Goldmünze aus Berliner Museum gestohlen

Die Einbrecher waren der "Bild"- Zeitung zufolge zwischen 3.20 und 3.45 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag mit einer Leiter in das Museum gelangt. Offenbar kamen die Gauner nicht nur mit der S- Bahn zu ihrem Millionen- Coup, sondern traten auch die Flucht samt schwerem Diebesgut mit der Schnellbahn an. An den Gleisen wurde später die Leiter gefunden, hieß es in dem Bericht. Die Ermittler unterbrachen nach dem Fund der Leiter zeitweise den S- Bahn- Verkehr.

Wie die Täter - die Polizei geht von mehreren Beteiligten aus - den Alarm des Museums umgehen konnten, ist bislang unklar. Wie genau die Münze im Bodemuseum gegen Diebstahl gesichert war, wolle die Polizei laut dem Bericht aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitteilen.

Auch die britische Queen besitzt eine 100- Kilo- Goldmünze

Die gestohlene 100- Kilo- Münze, deren Durchmesser 53 Zentimeter beträgt, stammt aus Kanada und ist seit 2010 im Berliner Bodemuseum ausgestellt. Der Nennwert beträgt "nur" eine Million kanadische Dollar, allerdings richtet sich der tatsächliche Wert der Münze mit einem Goldanteil von 99,999 Prozent nach dem aktuellen Goldkurs. Derzeit kommt die Münze somit auf einen Materialwert von umgerechnet rund 3,7 Millionen Euro.

Insgesamt gibt es fünf Stück des "Maple Leaf 2007". Eines ist im Besitz der britischen Königin Elisabeth II, die auch auf der Vorderseite der Münze abgebildet ist - die Rückseite zeigt drei Ahornblätter, die das Prägeland Kanada symbolisieren. Zwei weitere "Maple Leafs" sind in den arabischen Emiraten, einer befindet sich in Privatbesitz.

Der "Maple Leaf" war sogar im "Guinness- Buch der Rekorde" abgebildet, ist allerdings mittlerweile nicht mehr die schwerste und größte Goldmünze der Welt. Diesen Titel trägt aktuell "Rotes Känguru", das aus 24 Karat Edelmetall besteht und eine Tonne wiegt.

"Maple Leaf 2007" im Wiener Dorotheum versteigert

Ein Exemplar der "Maple Leaf" hatte der damals in U- Haft sitzende Chef der pleitegegangenen Finanzfirma AvW, Wolfgang Auer- Welsbach, gekauft und als Dauerleihgabe an das Kunsthistorische Museum in Wien übergeben. Der spanische Edelmetallhändler "Oro Direct" ersteigerte die Münze dann 2010 im Wiener Dorotheum für 3,27 Millionen Euro. Die Münze befand sich in der Konkursmasse der Kärntner AvW. Der Erlös kam den rund 12.500 mutmaßlich geschädigten Inhabern der AvW- Genussscheine zugute.