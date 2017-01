10 Monate Gefängnis für Ex- Politiker Westenthaler

Das Verfahren wird ein weiteres Mal vor dem Obersten Gerichtshof landen, denn Westenthalers Anwalt Thomas Kralik meldete umgehend Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an. Das Gericht entschied am Freitagabend außerdem, dass Westenthaler frühestens nach fünf Monaten Gefängnis mit einer Fußfessel freikommen könnte.

In dem Verfahren gegen den ehemaligen FPÖ- und BZÖ- Politiker und seinen ehemaligen Co- Vorstand bei der heimischen Fußball- Bundesliga, Thomas Kornhoff, geht es einerseits um eine auf einer Scheinrechnung basierende Zahlung der Österreichischen Lotterien in Höhe von 300.000 Euro an das BZÖ vom Sommer 2006, wobei Westenthaler bestreitet, in die inkriminierten Vorgänge eingebunden gewesen zu sein. Westenthaler war kurz zuvor zum Obmann des BZÖ bestellt worden, hatte seiner Aussage zufolge mit dem Finanziellen aber nichts zu tun. Dass der Zahlungsfluss auf einer Scheinrechnung beruhte, will er nicht gewusst haben.

Als zweites ist die angeblich missbräuchliche Verwendung einer dem Fußball- Nachwuchs zugedachten Millionen- Subvention an die Bundesliga angeklagt. Diese hatte der Nationalrat im Dezember 2004 in Form eines Budgetüberschreitungsgesetzes genehmigt. Westenthaler und Kornhoff sollen als Bundesliga- Vorstände die Million widmungswidrig verwendet haben, um eine für die Bundesliga Existenz bedrohende Drittschuldnerklage mit einem außergerichtlichen Vergleich aus der Welt zu schaffen. Beide haben die gegen sie gerichteten Vorwürfe stets entschieden bestritten und versichert, sie hätten im Sinne des Bundesliga- Aufsichtsrates gehandelt.

Zeugen der Verteidiung abgewiesen

Die von den Verteidigern beantragte Einvernahme der damaligen Mitglieder dieses Gremiums hatte der Senat am Freitag mangels Relevanz abgewiesen. "Was der Aufsichtsrat gewusst hat oder nicht gewusst hat, ist für die Beurteilung des vorliegenden Sachverhalts nicht wesentlich", begründete Richterin Hohenecker. Auch die Befragung der Hausjuristin und der Buchhalterin der Bundesliga hielt das Gericht für entbehrlich.

Von der Vernehmung von Ex- Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP), den die Verteidiger zum Zustandekommen der Förderung befragen hätten wollen, wurde ebenfalls Abstand genommen. "Er wird nicht aussagen können, ob die Förderung widmungsgemäß verwendet wurde oder nicht", gab Hohenecker zu bedenken.