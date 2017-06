10- Kilo- Hummer nach 20 Jahren wieder in Freiheit

Seit 20 Jahren ist Louie festes Inventar von "Peter's Clam Bar". Als der jetzige Besitzer das Lokal vor vier Jahren übernommen hatte, übernahm er auch den großen Hummer, der immer wieder neue Gäste anlockte. "Viele sind begeistert und wollen wissen, wie alt er ist, wie viel er wiegt und wie er heißt", erzählte Butch Yamali gegenüber ABC News. Aber: "Einige haben auch schon versucht mich zu überzeugen, Louie zu kochen. Aber das will ich nicht. Das könnte ich nicht." Das große Meerestier sei inzwischen zu einem Haustier geworden.

Foto: facebook.com/Peter's Clam Bar

Nach 20 Jahren ist der "Prachtkerl" nun wieder in Freiheit Foto: facebook.com/Peter's Clam Bar

Bittersüßer Abschied

"In letzter Zeit ist er etwas aggressiv geworden", berichtete Yamali. "Außerdem können wir ihn nicht wirklich verkaufen und kochen auch nicht, das Fleich wäre zu zäh." Deshalb wurde die Entscheidung gefällt, den Publikumsliebling gehen - oder besser: schwimmen - zu lassen. Vergangenen Freitag stieg eine Abschiedsparty, nach der das Tier auf ein Boot im nahegelegenen Reynolds Channel, einer Meerenge, gebracht wurde. Von dort aus ging es geradewegs in die Wildnis! Laut Yamali war der Abschied "bittersüß", aber: "Wir wissen, dass Louie jetzt an einem besseren Ort ist."

Knapp 10 Kilo bringt Louie auf die Waage! Foto: facebook.com/Peter's Clam Bar

Wegen seiner Größe wurde Louie sogar zum TV-Star! Foto: facebook.com/Peter's Clam Bar

Louie hat "gute Überlebenschancen"

ABC News hat den Generaldirektor des Hummerinstitutes der University of Maine, Robert Bayer, zu Louie befragt. Zwar wäre der Reynolds Channel nicht der ideal Ort für eine Freilassung gewesen, die Überlebenschancen des Tieres seien aber "ganz gut", so Bayer. Übrigens: Wie alt Hummer werden können, ist noch nicht genau erforscht. Biologen gehen üblicherweise von einer Lebenserwartung für Hummer von bis zu 100 Jahren aus. Soll heißen: Seine Pension darf Louie jetzt in Freiheit genießen.