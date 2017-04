0:3! Arsenal kommt nicht mehr in Fahrt

Der Vierte muss in der Qualifikation zur "Königsklasse" antreten, die ersten drei Teams haben Fixplätze. Der Dritte Liverpool ist für die "Gunners" neun Punkte entfernt, wobei die "Reds" gleich zwei Spiele mehr ausgetragen haben. Arsenal darf sich also durchaus noch Hoffnungen machen, eine Nichtteilnahme an der Champions League wie zuletzt 1997 zu verhindern.

Mit Auftritten wie in der jüngsten Zeit, in der aus acht Spielen nur zwei Siege resultierten, sowie am Montag würde das allerdings nicht gelingen. Andros Townsend (17.) Yohan Cabaye (63.) und Lukas Milivojevic (68./Elfmeter) fixierten vor 24.000 Zuschauern den fünften Palace- Sieg in den jüngsten sechs Runden. Damit setzte sich der Club wohl entscheidend von den Abstiegsrängen ab, sechs Zähler beträgt der Polster des 16. auf Rang 18.