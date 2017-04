Treffen Sie Teeniestar Shawn Mendes in Wien!

Er ist gerade einmal 18 Jahre alt - und dennoch liegt ihm schon die ganze Welt zu Füßen. Shawn Mendes gehört zu der kleinen, glitzernden Teenie- Star- Riege, die bereits vor dem 20. Geburtstag zwei Nummer- eins- Alben ablieferten. Das gelang vor ihm u.a. Justin Bieber und Miley Cyrus. Doch im Gegensatz zu seinen skandalumwitterten Kollegen ist der kanadische Superstar erstaunlich bodenständig geblieben.

"Natürlich gäbe es Gründe auszuflippen", lacht er über die verführerischen Seiten des Erfolgs. "Es kommt auf die richtige Perspektive an. Man muss sich auf die Karriere fokussieren und einfach glücklich sein, dass man das überhaupt machen darf. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass mir das wirklich gelingt."

Spätestens seit seinem Hit "Stitches" stieg Shawn Mendes vom YouTube- Phänomen in die Oberliga des Pop auf. Seine "Illuminate"- Tournee führt ihn rund um den Globus. Auch in Wien macht er Station - am 4. Mai spielt in der Wiener Stadthalle.

Franziska Trost, Kronen Zeitung