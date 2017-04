Tori Amos und Chris Rea kommen live nach Wien!

Die US- amerikanische Singer- Songwriterin und Pianistin Tori Amos hat ihr 15. Studioalbum angekündigt. "Native Invader" erscheint am 8. September und führt die 53- Jährige im Rahmen einer Herbsttournee am 20. September ins Linzer Brucknerhaus und am 1. Oktober ins Wiener Konzerthaus, wie am Montag bekanntgegeben wurde.

"Native Invader" folgt auf das 2014 veröffentlichte Album "Unrepentant Geraldines", Amos' achter Platte mit Platzierung in den Top Ten der US- Billboard- Charts. Treibende Kraft hinter der neuen Aufnahme seien "die Musen", sagt Amos: "Die Aufnahme wendet sich der Natur zu und ergründet, wie diese sich durch Widerstandsfähigkeit selbst heilen kann. Die Songs ringen auch mit der Frage: Welche Rolle spielen wir selbst bei der Zerstörung unseres Landes wie auch unserer selbst und in unseren Beziehungen zu anderen?" Tickets für das Konzerthighlight erhalten Sie ab sofort unter www.toriamos.com.

Legende in der Stadthalle

Mit seiner rauchigen Stimme gehört Chris Rea seit mittlerweile mehr als 40 Jahren zu den erfolgreichsten Sängern Großbritanniens. Nun bringt der 66- Jährige, der im Laufe seiner Karriere bereits mehr als 30 Millionen Tonträger verkauft hat, ein neues Album auf den Markt - und kommt im November im Rahmen einer Europatournee nach Wien. "Road Songs For Lovers" lautet der Titel von Platte und Tour.

Rea wird dabei nach Gigs in zwölf deutschen Städten seine neuesten Rock- Balladen am 3. November in der Wiener Stadthalle vorstellen. So präsentiert sich der Sänger seit einem um die Jahrtausendwende überstandenen Bauchspeicheldrüsenkrebs etwas härter als bei seinen großen Hits wie "I'm Driving Home For Christmas..." oder "Josephine", letzterer benannt nach einer seiner beiden Töchter. Die neue Platte ist die erste seit "Santo Spirito Blues" aus 2011. Alle weiteren Info und die Konzerttickets gibt es ab Freitag, 28. April, unter www.facebook.com/chrisreaofficial.