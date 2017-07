Stimmbänder verletzt: Adele bricht ihre Tour ab

Tritt die britische Sängerin Adele nie wieder auf? Diese und ähnliche Fragen stellen sich Medien weltweit, nachdem die 29- Jährige ihre Welttournee kurz vor dem geplanten Ende überraschend abgebrochen hat. In der Nacht auf Samstag teilte die Britin ihren Fans mit, sie habe Probleme mit ihren Stimmbändern. Es ist eine sehr emotionale Botschaft, die in den sozialen Netzwerken und auf ihrer offiziellen Website zu lesen ist. "Es tut mir leid, ich bin am Boden zerstört", heißt es an einer Stelle.