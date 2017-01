Ray BLK, Rag'n'Bone Man & Co: Die neuen Stars

Die "BBC Sounds Of..." sind schon seit Jahren ein guter Indikator dafür, was im weiten Feld der Populärmusik als nächstes an die Spitze kommen wird. Schon Adele, Lady Gaga oder Sam Smith wurden als "the next best thing" prognostiziert. Wir haben für Sie die - großteils - noch unbesungenen 2017er Helden in der Vorstellungsrunde.