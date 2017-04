Queen und Adam Lambert kommen wieder nach Wien!

Am 23. Juni startet die Tournee in Nordamerika und umfasst 25 Termine. Der Allerheiligen- Tag markiert den Europa- Auftakt in Prag, das Finale ist für den 15. Dezember in London vorgesehen. Super- Hits wie "We Will Rock You", "We Are The Champions" oder "I Want To Break Free" begeistern die österreichischen Fans seit jeher. Am 8. November gibt es also die nächste Chance, die Kultband live zu sehen.