Minus 25 Prozent auf "Night Of The Dance"

Irischer Volkstanz erfreut sich hierzulande großer Beliebtheit. Bei der "Night Of The Dance" am 17. 1. in der Wiener Stadthalle F kommen Fans von "Riverdance" oder "Feet Of Flames" voll auf ihre Kosten. Die Artistengruppe "Pura Vida" vermischt südamerikanisches Temperament mit irischer Folklore.