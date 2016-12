Minus 20 Prozent auf "Der Glöckner von Notre Dame"

Regisseur Alexander Kerbst schuf eine Musicalshow, die von Hass und Verrat, aber auch von Güte und Dankbarkeit zur Zeit des barbarischen Mittelalters erzählt. Der buckelige, unansehnliche Quasimodo ist bereits seit seiner Geburt dem Spott und den Hänseleien seiner Mitmenschen ausgeliefert. Zuflucht findet er in dieser von ihm so verhassten Welt einzig und allein in der Notre Dame de Paris. Hier erhält er einen Arbeitsplatz und ein Zuhause, nachdem ihn Richter Frollo dort einst als Findelkind aufnahm…

Kampf um Leben und Herz der Schönen

Als die schöne Esmeralda den Weg der beiden Männer kreuzt, ändert sich ihr Leben jedoch schlagartig. Der Ziehvater des Ausgestoßenen ist so besessen von der jungen Frau, dass er selbst vor einer Entführung nicht zurückschreckt. Doch als dieses Vorhaben scheitert, wird Quasimodo für die Tat verantwortlich gemacht und an den Pranger gestellt. In dieser Zeit ist es gerade die schöne Vagabundin, die Mitgefühl für das geächtete Wesen entwickelt. Aus Wut über Esmeraldas Zurückweisung bezichtigt Frollo die unschuldige Landstreicherin des Mordes und der Hexerei und verurteilt sie daraufhin zum Tode. Quasimodo gelingt es jedoch sie aus den Fängen des gehörnten Richters zu befreien, woraufhin im Glockenturm der Kathedrale ein schrecklicher Kampf um das Leben und das Herz der Schönen entbrennt.

Bei uns bekommen Sie die Tickets für das Musical am 26. April um sensationelle 20 Prozent ermäßigt - unter ticketkrone.at (im Warenkorb bitte KRONEDEAL eingeben).

Kronen Zeitung