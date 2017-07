Linkin Park: "Unsere Herzen sind gebrochen"

Auf ihrer Webseite veröffentlichte die Band einen rührenden Brief an den Musiker. Dort heißt es: "Lieber Chester, unsere Herzen sind gebrochen. Die Schockwellen der Trauer und Verleugnung fluten immer noch durch unsere Familien, wenn wir zu begreifen versuchen, was passiert ist. Du hast so viele Leben berührt, vielleicht sogar mehr, als du begreifen konntest."

Weiters danken Linkin Park ihren Fans: "In den letzten Tagen haben wir in der ganzen Welt einen Strom an Liebe und Unterstützung, sowohl öffentlich als auch privat, erlebt. Talinda und die Familie schätzen es und wollen, dass die Welt weiß, dass du der beste Ehemann, Sohn und Vater warst; die Familie wird nie ganz ohne dich sein."

"Lücke, die nie gefüllt werden kann"

Dem Künstler Chester Bennington wird mit folgenden Worten Tribut gezollt: "Deine Begeisterung war ansteckend, wenn man mit dir über die vor uns liegenden Jahre gesprochen hat. Deine Abwesenheit hinterlässt eine Lücke, die nie gefüllt werden kann - eine stürmische, witzige, ehrgeizige, kreative, freundliche und großzügige Stimme im Raum fehlt."

Mike Shinoda, Rob Bourdon, Joe Hahn, Brad Delson, Dave Farrell, Chester Bennington (v.l.n.r.) Foto: Paul A. Hebert/Invision/AP

Ob die Band auch ohne ihren Frontmann weitermachen wird, ist noch offen: "Unsere Liebe zum Musikmachen und Performen ist ungebrochen. Obwohl wir nicht wissen, auf welchen Pfad uns unsere Zukunft führt, wissen wir, dass jedes unserer Leben durch dich besser wurde. Danke für dieses Geschenk. Wir lieben dich und vermissen dich so sehr."