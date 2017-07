Liam Gallagher wünscht sich Oasis- Reunion

"Ich würde viel lieber über die Musik von Oasis sprechen als über ein Liam- Soloalbum oder ein Noel- Soloalbum", sagte der jüngere der beiden streitbaren Brüder, der sich gerade auf Promotour für sein neues Album "As You Were" befindet.

Oasis waren mit Hits wie "Wonderwall" oder "Don't Look Back In Anger" weltberühmt geworden und gelten als zentrale Vertreter des Britpop. Als eine der erfolgreichsten Rockbands der 1990er- Jahre waren die Brüder auch bekannt für zahlreiche Skandale und oft öffentlich ausgetragenes brüderliches Gezanke. Die Band wurde schließlich 2009 aufgelöst, heute sind beide solo bzw. in anderen Bands aktiv.