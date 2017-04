Fliegen Sie zu Diana Krall nach San Francisco!

Ausnahmesängerin Diana Krall ist wieder voll im Geschäft - und veröffentlicht am 5. Mai ihr brandneues Album "Turn Up The Quiet". Am 5. August feiert sie ihren Tourstart an der amerikanischen Westküste - sie wird ihre Fans in San Francisco zum Beben bringen. Bei uns können Sie 1x2 Tickets inkl. Flüge und Hotel für das einzigartige Erlebnis gewinnen!